Жареная тыква в сметане – это не только вкусное овощное блюдо, но и полезное. Он вкусно как грибы в подливе и подходит к любому гарниру или мясному блюду.

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Очень вкусный рецепт приготовления тыквы, с которой у вас не возникнет ни одной мороки. Попробуйте и вы будете в восторге.

Рецепт жареной тыквы в сметане

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов очищенной тыквы;

– 2 ложки масла;

– 180 граммов сметаны;

– 20 граммов холодной воды;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– пол чайной ложки молотой паприки;

– свежая петрушка и укроп;

_ соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Очищаем и нарезаем тыкву кубиками, жарим до золотистого цвета 4-5 минут на сковороде.

Добавляем смешанный соус (сметана, измельченная зелень, паприка, чеснок) и тушим до 5 минут. Вливаем прохладную воду и продолжаем готовить под крышкой еще 20 минут.

Выключаем огонь и оставляем тыкву в сметане настояться еще 5 минут.

Приятного аппетита!

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