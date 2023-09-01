Легкий летний салат с апельсинами и пастой – новый необычный вкус блюда, который точно не оставит вас равнодушными. Состав салата можно менять, экспериментировать с сырами (голубой, бри или жесткий), добавлять копченые колбасы или прошуто.
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Подавайте такое блюдо на обед или ужин и оставайтесь не только сытыми, но и удовлетворенными сочетанием вкусов и структур в салате.
Рецепт салат-пасты с апельсинами
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Отвариваем макароны в подсоленной кипящей воде до готовности (время указано на упаковке).
- Выкладываем микс салата, каперсы, томаты, половинку апельсина нарезаем кусочками. Из другой половинки выжимаем сок.
- Далее добавляем отварную холодную пасту, кусочки сыра, смазываем растительным маслом, добавляем бальзамический уксус, соль, перец, орехи.
Приятного аппетита!