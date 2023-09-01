Смажений гарбуз у сметані – це не тільки смачна овочева страва, а й корисна. Він смакує наче гриби в підливі та підходить до будь-якого гарніру чи м'ясної страви.

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Дуже смачний рецепт приготування гарбуза з яким у вас не виникне жодної мороки. Спробуйте і ви будете в захваті.

Рецепт смаженого гарбуза в сметані

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів очищеного гарбуза;

– 2 ложки олії;

– 180 грамів сметани;

– 20 грамів холодної води;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– пів чайної ложки меленої паприки;

– свіжа петрушка та кріп;

_ сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Очищуємо та нарізаємо гарбуз кубиками, смажимо до золотистого кольору 4 – 5 хвилин на сковорідці.

Додаємо змішаний соус (сметана, подрібнена зелень, паприка, часник) і тушкуємо до 5 хвилин. Вливаємо холодну воду та продовжуємо готувати під кришкою ще 20 хвилин.

Вимикаємо вогонь та залишаємо гарбуз в сметані настоятися ще 5 хвилин.

Смачного!

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