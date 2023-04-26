Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом вафельного торта, в который добавил бананы.
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Кулинар уверяет, что такой вариант излюбленного десерта понравится не только детям, но и взрослым.
Рецепт вафельного торта
- Время: 8 – 12 часов
- Порции: 6
Приготовление:
- Запекаем арахис до золотистости на 180 градусах.
- Нарезаем бананы ломтиками. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, сбиваем его с ириской до однородности.
- Важнейший секрет уборки вафельного торта – каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клетка вафли должна быть заполнена.
- Далее кладем внутрь бананы.
- Последний слой посыпаем арахисом, бока промазываем кремом.
- Прежде чем есть, дайте торту постоять. Желательно сутки. А при подаче посолите морской солью, так вкус будет насыщеннее.
Приятного аппетита!