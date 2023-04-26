Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом вафельного торта, в который добавил бананы.

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Кулинар уверяет, что такой вариант излюбленного десерта понравится не только детям, но и взрослым.

Рецепт вафельного торта

Время: 8 – 12 часов

8 – 12 часов Порции: 6

Ингредиенты:

– 2 банки вареной сгущенки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 килограмм бананов;

– упаковка вафельных лепешек;

– 150 граммов арахиса.

Приготовление:

Запекаем арахис до золотистости на 180 градусах.

Нарезаем бананы ломтиками. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, сбиваем его с ириской до однородности.

Важнейший секрет уборки вафельного торта – каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клетка вафли должна быть заполнена.

Далее кладем внутрь бананы.

Последний слой посыпаем арахисом, бока промазываем кремом.

Прежде чем есть, дайте торту постоять. Желательно сутки. А при подаче посолите морской солью, так вкус будет насыщеннее.

Приятного аппетита!