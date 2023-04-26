Вафельный торт – рецепт с бананом без выпечки

26 апреля 2023, 10:54
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Эктор Хименес-Браво

Вафельный торт, или как его еще называют на Галичине – андруты, невероятно вкусный десерт со сгущенкой. А что если добавить к нему бананы?

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом вафельного торта, в который добавил бананы.

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Кулинар уверяет, что такой вариант излюбленного десерта понравится не только детям, но и взрослым.

Рецепт вафельного торта

  • Время: 8 – 12 часов
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Запекаем арахис до золотистости на 180 градусах.
  • Нарезаем бананы ломтиками. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, сбиваем его с ириской до однородности.
  • Важнейший секрет уборки вафельного торта – каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клетка вафли должна быть заполнена.
  • Далее кладем внутрь бананы.
  • Последний слой посыпаем арахисом, бока промазываем кремом.
  • Прежде чем есть, дайте торту постоять. Желательно сутки. А при подаче посолите морской солью, так вкус будет насыщеннее.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак