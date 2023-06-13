Легко и быстро – рецепт варенья из розы
13 июня 2023, 14:37Читати новину українською
Источник:Елена Жаботинская
Чтобы зимой наслаждаться вкусными пампухами или рогаликами с розой, заготовки нужно делать уже сегодня.
Варенье из розы (чайной розы, или как ее еще называют рожи) издавна готовили еще наши прабабушки. Такой ароматный и сладкий десерт отлично подходит для выпечки или его просто можно есть ложкой.
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Как хранить варенье из рожи
- Сохраняем варенье из рожи в холодильнике.
- Срок хранения варенья 12 месяцев.
- Ни в коем случае не варите варенье из рожи, ведь тогда она потеряет цвет и вкус.
Если у вас нет возможности держать джем в холодильнике, можно добавить больше сахара – от 1,5 до 2 кг на 1 кг лепестков. Тогда его можно хранить в подвале или прямо в темном прохладном месте.
Рецепт варенья из лепестков чайной розы
- Время: 45 минут
- Порции: 3 – 4
– 1 килограмм лепестков чайной розы;
– 1 килограмм сахара;
– 100 граммов лимона.
Приготовление:
- Тщательно отделяем лепестки от цветка, они должны быть абсолютно сухими, без лишней влаги.
- Перетираем лепестки с сахаром в охлажденной ступке. Важно, чтобы они не перегрелись.
- В конце перетирания добавляем лимонный сок и перемешиваем.
- Стерилизуем банки для варенья, не забываем и о крышках.
- Раскладываем заготовки по банкам и плотно закройте их крышками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнее варенье из клубники по нашему. рецептом.