Легко и быстро – рецепт варенья из розы

13 июня 2023, 14:37
Читати новину українською

Источник:

Елена Жаботинская

Чтобы зимой наслаждаться вкусными пампухами или рогаликами с розой, заготовки нужно делать уже сегодня.

Варенье из розы (чайной розы, или как ее еще называют рожи) издавна готовили еще наши прабабушки. Такой ароматный и сладкий десерт отлично подходит для выпечки или его просто можно есть ложкой.

Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус

Как хранить варенье из рожи

  • Сохраняем варенье из рожи в холодильнике.
  • Срок хранения варенья 12 месяцев.
  • Ни в коем случае не варите варенье из рожи, ведь тогда она потеряет цвет и вкус.

Если у вас нет возможности держать джем в холодильнике, можно добавить больше сахара – от 1,5 до 2 кг на 1 кг лепестков. Тогда его можно хранить в подвале или прямо в темном прохладном месте.

Рецепт варенья из лепестков чайной розы

  • Время: 45 минут
  • Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм лепестков чайной розы;
– 1 килограмм сахара;
– 100 граммов лимона.

Приготовление:

  • Тщательно отделяем лепестки от цветка, они должны быть абсолютно сухими, без лишней влаги.
  • Перетираем лепестки с сахаром в охлажденной ступке. Важно, чтобы они не перегрелись.
  • В конце перетирания добавляем лимонный сок и перемешиваем.
  • Стерилизуем банки для варенья, не забываем и о крышках.
  • Раскладываем заготовки по банкам и плотно закройте их крышками.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнее варенье из клубники по нашему. рецептом.
Автор: Богданна Рибак