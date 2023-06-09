Если вы обожаете клубнику, как мы – обязательно закрутите несколько баночек на зиму или храните ее в морозильной камере.

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Рецепт клубничного варенья

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Тщательно моем клубнику, удаляем плодоножки и просушиваем ее на полотенцах.
  • Соединяем клубнику с сахаром и перебиваем в однородную массу блендером.
  • Пюре клубники разделяем по пищевым контейнерам и отправляем в морозилку или в стерилизованные банки. Закрываем клубнику крышками.
  • Сохраняем клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике.

Приятного аппетита!

Рецепт клубничного варенья с целыми ягодами.

  • Время: 18 часов
  • Порции: 3 – 4

Приготовление:

  • Тщательно моем клубнику в холодной воде. Удаляем хвостики и снова промываем ее водой. Отбрасываем ягоды на дуршлаг, чтобы стекла вода.
  • Переводим клубнику в глубокую и широкую миску. Засыпаем ягоды сахаром и оставляем на 12 часов, чтобы клубника пустила сок.
  • Перемешиваем так ягоды, чтобы не повредить их.
  • Растворим лимонную кислоту в воде и добавляем в клубнику.
  • Отправляем миску с ягодами на огонь и перемешиваем массу до полного растворения сахара.
  • Снимаем миску с клубникой из плиты.
  • Возьмите небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налейте в нее не больше двух стаканов клубники с сахаром.
  • Отварите ее на сильном огне при постоянном помешивании около минуты. Убавьте огонь до среднего и проварите еще 4 минуты помешивая.
  • Перелейте сварную порцию клубники в чистую и стерилизованную банку и закройте ее.
  • Повторяйте этот процесс, пока не закончится вся клубника.
  • Закрытую в банках клубнику охладите вверх дном, затем храните в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!