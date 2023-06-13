Варення з рози (чайної троянди, або як її ще називають рожі) здавна готували ще наші прабабусі. Такий ароматний та солодкий десерт чудово підходить для випічки, або його просто можна їсти ложкою.

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Як зберігати варення з рожі

Зберігаємо варення з рожі в холодильнику.

Термін зберігання варення 12 місяців.

В жодному разі не варіть варення з рожі, адже тоді вона втратить колір та смак.

Якщо у вас немає змоги тримати джем у холодильнику, можна додати більше цукру – від 1,5 до 2 кг на 1 кг пелюсток. Тоді його можна зберігати в підвалі або просто в темному прохолодному місці.

Рецепт варення з пелюсток чайної рози

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм пелюсток чайної рози;

– 1 кілограм цукру;

– 100 грамів лимона.

Приготування:

Ретельно відділяємо пелюстки від квітки, вони повинні бути абсолютно сухими, без зайвої вологи.

Перетираємо пелюстки з цукром в охолодженій ступці. Важливо, щоб вони не перегрілися.

Вкінці перетирання додаємо лимонний сік та перемішуємо.

Стерилізуємо банки для варення, не забуваємо і про кришки.

Розкладаємо заготовки по банках та щільно закрийте їх кришками.

Смачного!

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