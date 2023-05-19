Такой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасы
19 мая 2023, 14:05Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Как часто вы покупаете вареную колбасу к салатам или просто на диванчике? Пожалуй, раз в неделю точно. А если мы предложим приготовить ее дома из доступных ингредиентов – это очень вкусно.
Вареная колбаса – довольно популярный продукт среди украинцев, ведь ее удобно нарезать до салатов (Оливье, Днестр), можно поджарить в яичницу или сделать бутерброды.
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Мы выбрали проверенный рецепт домашней колбасы из курятины, которую вы легко и без труда приготовите дома, и будете наслаждаться результатом вместе с семьей.
Рецепт вареной колбасы
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: около 1 килограмма
Приготовление:
- Зачищенные овощи обжигаем горелкой или обжариваем на сковороде. Переводим все ингредиенты в кастрюлю (кроме желатина и свеклы), заливаем водой.
- Отвариваем на умеренном огне 1,5 – 2 часа. Процеживаем бульон (нам нужно будет 500 граммов), общипываем мясо из курицы, заливаем желатин бульоном.
- Все ингредиенты перекладываем в блендер и перебиваем 5 минут до кремовой массы без комочков.
- На пластиковой бутылке отрезаем верх, заливаем кремовую массу, накрываем пленкой, отправляем в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!