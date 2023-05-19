Варена ковбаса – доволі популярний продукт серед українців, адже її зручно нарізати до салатів (Олів'є, Дністер), можна підсмажити до яєчні чи зробити бутерброди.
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Ми дібрали перевірений рецепт домашньої ковбаси з курятини, яку ви легко та без труднощів приготуєте вдома, і насолоджуватиметеся результатом разом з родиною.
Рецепт вареної ковбаси
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: близько 1 кілограма
Приготування:
- Зачищені овочі обпалюємо пальником чи обсмажуємо на сковорідці. Перекладаємо всі інгредієнти в каструлю (окрім желатину та буряку), заливаємо водою.
- Відварюємо на помірному вогні 1,5 – 2 години. Проціджуємо бульйон (нам потрібно буде 500 грамів), общипуємо м’ясо з курки, заливаємо желатин бульйоном.
- Всі інгредієнти перекладаємо в блендер та перебиваємо 5 хвилин до кремової маси без грудочок.
- На пластиковій пляшці відрізаємо верх, заливаємо кремову масу, накриваємо плівкою, відправляємо в холодильник на ніч.
Смачного!