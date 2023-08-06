Вишняк – алкогольный напиток из вишни и сахара, который готовят естественным методом брожения. На вкус он опьяняющий, сладкий и ароматный.
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Если у вас достаточно свежих вишен, вы с легкостью можете повторить его дома. Такой напиток станет украшением любого праздника и застолья.
Рецепт домашнего вишняка без водки
- Время: 45 – 50 дней
- Порции: 3 – 4 литра
Приготовление:
- Свежие вишни не моем водой. Да, потеряется вся микрофлора на поверхности ягод, которая способствует брожению.
- Засыпьте ягоды в бутыль или другую специальную посуду.
- Подготовьте из воды и сахара сироп: разогрейте ингредиенты в кастрюле так, чтобы сахар полностью разошелся. Полученным сиропом залейте вишни в бутыли.
- Венчик бутыли завяжите куском чистой марли сложенной в несколько слоев и оставьте бродить дней на 45 – 50 дней.
- Если предпочитаете вишняку с терпким привкусом, косточки с вишен не удаляйте.
- Приготовленный таким образом вишняк получается достаточно крепким и сладким, если же вы хотите, чтобы он получился менее крепким, варите сироп не из трех килограммов сахара, а с полутора. Путем варьирования его количества варьируется соответственно и крепость напитка.
Приятного аппетита!