Квашенные огурцы – одна из обязательных заготовок на зиму. Без них сложно представить сытный салат оливье или мясной плов.
Читайте также Вкусно вместе с "Бащинским": готовим летние салаты для идеального обеда или ужина
Также квашеные огурчики можно подавать к столу как отдельную закуску, которой так любят похрустать дети и взрослые.
Рецепт квашеных огурцов от Клопотенко
- Время: 2 часа
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- Доводим до кипения воду с солью и охлаждаем.
- Стерилизуем банки. На дно выкладываем 2-3 кусочка корня хрена, листики вишни и смородины, соцветия укропа.
- Плотно заполняем банку огурцами, сверху выкладываем еще 2 кусочка корня хрена и 4 зубчика чеснока. При желании добавьте острый перец.
- Заливаем огурцы холодным рассолом, закрываем крышкой и храним огурцы в прохладном месте до готовности. Они будут готовы, когда изменят свой цвет. Дальше их можно хранить в холодильнике.
Приятного аппетита!