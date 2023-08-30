Рецепт сочных голеней с хрустящей корочкой в соусе барбекю

Ждите гостей на выходных или у вас просто большая семья – обязательно приготовьте куриные голени. Их точно хватит на всех!

Голени в соусе барбекю – отличный вариант для обеда или ужина. Их можно с лёгкостью приготовить как дома, так и на природе.

Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами "Легко!": три идеи для ужина

Это невероятно вкусный рецепт, который сможет повторить каждый без труда. Подавайте к куриным голеням запеченный или отварной картофель, свежий салат или овощи-гриль.

Рецепт куриных голеней барбекю

Время: 45 минут

Порции: 4 – 6

– куриные голени;– 1 чайная ложка соли;– 1 чайная ложка копченой паприки;– 1 чайная ложка нежного карри;– 2 ложки соевого соуса;– 2 ложки масла.– 1 ложка кетчупа барбекю;– 1 ложка меда.

Приготовление:

Выкладываем куриные голени в миску и посыпаем специями. Делаем курятине массаж, чтобы весь маринад хорошо разошелся по мясу.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Покрываем противень пергаментом для запекания.

Выкладываем куриные голени на противень и запекаем при 200 градусах 30 минут. Смазываем соусом из кетчупа и меда и запекаем еще 10 – 15 минут.

По желанию готовые куриные голени можно посыпать семенами кунжута.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьбарбекю в духовке.