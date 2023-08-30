Рецепт сочных голеней с хрустящей корочкой в соусе барбекю
30 августа 2023, 09:38Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Ждите гостей на выходных или у вас просто большая семья – обязательно приготовьте куриные голени. Их точно хватит на всех!
Голени в соусе барбекю – отличный вариант для обеда или ужина. Их можно с лёгкостью приготовить как дома, так и на природе.
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Это невероятно вкусный рецепт, который сможет повторить каждый без труда. Подавайте к куриным голеням запеченный или отварной картофель, свежий салат или овощи-гриль.
Рецепт куриных голеней барбекю
Время: 45 минут
Порции: 4 – 6Ингредиенты:
– куриные голени;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка нежного карри;
– 2 ложки соевого соуса;
– 2 ложки масла.
Для корочки:
– 1 ложка кетчупа барбекю;
– 1 ложка меда.
Приготовление:
- Выкладываем куриные голени в миску и посыпаем специями. Делаем курятине массаж, чтобы весь маринад хорошо разошелся по мясу.
- Разогреваем духовку до 200 градусов. Покрываем противень пергаментом для запекания.
- Выкладываем куриные голени на противень и запекаем при 200 градусах 30 минут. Смазываем соусом из кетчупа и меда и запекаем еще 10 – 15 минут.
- По желанию готовые куриные голени можно посыпать семенами кунжута.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить идеальные куриные крылышки барбекю в духовке.