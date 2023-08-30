Гомілки в соусі барбекю – відмінний варіант для обіду чи вечері. Їх можна з легкістю приготувати як вдома, так і на природі.

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Це неймовірно смачний рецепт, який зможе повторити кожен без жодних труднощів. Подавайте до курячих гомілок запечену або відварену картоплю, свіжий салат або овочі-гриль.

Рецепт курячих гомілок барбекю

Час: 45 хвилин

Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Викладаємо курячі гомілки у миску та посипаємо спеціями. Робимо курятині масаж, аби весь маринад добре розійшовся по м'ясу.
  • Розігріваємо духовку до 200 градусів. Вкриваємо деко пергаментом для запікання.
  • Викладаємо курячі гомілки на деко та запікаємо при 200 градусах 30 хвилин. Змащуємо соусом з кетчупу та меду і запікаємо ще 10 – 15 хвилин.
  • За бажанням готові курячі гомілки можна посипати насінням кунжуту.

Смачного!