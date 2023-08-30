Гомілки в соусі барбекю – відмінний варіант для обіду чи вечері. Їх можна з легкістю приготувати як вдома, так і на природі.
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Це неймовірно смачний рецепт, який зможе повторити кожен без жодних труднощів. Подавайте до курячих гомілок запечену або відварену картоплю, свіжий салат або овочі-гриль.
Рецепт курячих гомілок барбекю
Час: 45 хвилин
Порції: 4 – 6
Приготування:
- Викладаємо курячі гомілки у миску та посипаємо спеціями. Робимо курятині масаж, аби весь маринад добре розійшовся по м'ясу.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів. Вкриваємо деко пергаментом для запікання.
- Викладаємо курячі гомілки на деко та запікаємо при 200 градусах 30 хвилин. Змащуємо соусом з кетчупу та меду і запікаємо ще 10 – 15 хвилин.
- За бажанням готові курячі гомілки можна посипати насінням кунжуту.
Смачного!