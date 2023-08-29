Куриные крылышки – универсальный продукт, они вкусны в любом приготовлении: на сковородке, в духовке или на мангале. Самый вкусный вариант, конечно, последний, но не всегда есть возможность выбраться на природу.

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Подавайте куриные крылышки с картофелем, свежим овощным салатом или другим гарниром и наслаждайтесь обедом с родными или друзьями.

Рецепт маринада барбекю для куриных крылышек

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных крылышек;

– 9 граммов соли;

– 1 чайная ложка соевого соуса или ворчестера;

– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;

– молотая паприка;

– черный молотый перец;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса;

– 35 – 40 граммов масла.

Приготовление:

Для маринада куриных крылышек нужно смешать все ингредиенты. Тщательно замаринуйте крылышки и отправьте под слоем пищевой пленки в холодильник на несколько часов, лучше на ночь.

Разжигаем огонь, нужно дождаться, пока будет очень легкий жар. Если гриль с крышкой – тогда 180 градусов.

Чтобы крылышки не подгорели, важно дождаться слабого жара.

Готовим куриные крылышки на медленном огне 25 – 30 минут. Обжариваем с обеих сторон несколько раз листая, доведите крылышки до румяной корочки.

Подавайте их с излюбленным соусом или овощами.

Приятного аппетита!

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