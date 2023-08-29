Куриные крылышки – универсальный продукт, они вкусны в любом приготовлении: на сковородке, в духовке или на мангале. Самый вкусный вариант, конечно, последний, но не всегда есть возможность выбраться на природу.
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Подавайте куриные крылышки с картофелем, свежим овощным салатом или другим гарниром и наслаждайтесь обедом с родными или друзьями.
Рецепт маринада барбекю для куриных крылышек
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 4
Приготовление:
- Для маринада куриных крылышек нужно смешать все ингредиенты. Тщательно замаринуйте крылышки и отправьте под слоем пищевой пленки в холодильник на несколько часов, лучше на ночь.
- Разжигаем огонь, нужно дождаться, пока будет очень легкий жар. Если гриль с крышкой – тогда 180 градусов.
- Готовим куриные крылышки на медленном огне 25 – 30 минут. Обжариваем с обеих сторон несколько раз листая, доведите крылышки до румяной корочки.
- Подавайте их с излюбленным соусом или овощами.
Приятного аппетита!