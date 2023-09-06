Осенью мы готовим на зиму множество закруток, чтобы наслаждаться дарами лета и осени в холодное время года. Кроме традиционных огурцов и помидоров, мы предлагаем приготовить также маринованую свеклу по-корейски.

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Его можно добавлять в уже готовые блюда, или брать за основу для тех, которые только в процессе: борща. Попробуйте это очень удобно и вкусно.

Рецепт свеклы по-корейски

Время: 35 минут

35 минут Порции: 3

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свеклы;

– 6 чайных ложек соли;

– 3 чайные ложки сахара;

– 150 граммов масла;

– 3 чайные ложки кориандра;

– 6 ложек уксуса;

– 9 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Вымойте и очистите свеклу, натрите ее на терке для моркови по-корейски. Добавьте соли и сахар.

Разогрейте большую сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней свеклу в течение 5 минут, постоянно помешивая.

Добавьте кориандр, уксус и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут. В это время простерилизуйте банки.

Еще горячую свеклу разложите по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.

Приятного аппетита!

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