Осенью мы готовим на зиму множество закруток, чтобы наслаждаться дарами лета и осени в холодное время года. Кроме традиционных огурцов и помидоров, мы предлагаем приготовить также маринованую свеклу по-корейски.

Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней

Его можно добавлять в уже готовые блюда, или брать за основу для тех, которые только в процессе: борща. Попробуйте это очень удобно и вкусно.

Рецепт свеклы по-корейски

  • Время: 35 минут
  • Порции: 3

Приготовление:

  • Вымойте и очистите свеклу, натрите ее на терке для моркови по-корейски. Добавьте соли и сахар.
  • Разогрейте большую сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней свеклу в течение 5 минут, постоянно помешивая.
  • Добавьте кориандр, уксус и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут. В это время простерилизуйте банки.
  • Еще горячую свеклу разложите по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.

Приятного аппетита!