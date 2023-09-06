Восени ми готуємо на зиму безліч закруток, аби насолоджуватися дарами літа та осені впродовж холодної пори року. Окрім традиційних огірк та помідорів, ми пропонуємо приготувати також маринований буряк по-корейськи.
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Його можна додавати до вже готових страв, або брати за основу для тих, які тільки в процесі: борщу. Спробуйте це дуже зручно та смачно.
Рецепт буряка по-корейськи
- Час: 35 хвилин
- Порції: 3
Приготування:
- Вимийте та очистьте буряк, натріть його на терці для моркви по-корейськи. Додайте солі та цукру.
- Розігрійте велику сковорідкуз олією та обсмажте на ній буряк впродовж 5 хвилин, постійно помішуючи.
- Додайте коріандр, оцет та подрібнений часник. Ретельно перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин. У цей час простерилізуйте банки.
- Іще гарячий буряк розкладіть по стерилізованих банках і закрийте стерилізованими кришками.
Смачного!