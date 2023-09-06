Восени ми готуємо на зиму безліч закруток, аби насолоджуватися дарами літа та осені впродовж холодної пори року. Окрім традиційних огірк та помідорів, ми пропонуємо приготувати також маринований буряк по-корейськи.

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Його можна додавати до вже готових страв, або брати за основу для тих, які тільки в процесі: борщу. Спробуйте це дуже зручно та смачно.

Рецепт буряка по-корейськи

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 1,5 кілограми буряка;

– 6 чайних ложок солі;

– 3 чайні ложки цукру;

– 150 грамів олії;

– 3 чайні ложки коріандру;

– 6 ложок оцту;

– 9 зубчиків часнику.

Приготування:

Вимийте та очистьте буряк, натріть його на терці для моркви по-корейськи. Додайте солі та цукру.

Розігрійте велику сковорідкуз олією та обсмажте на ній буряк впродовж 5 хвилин, постійно помішуючи.

Додайте коріандр, оцет та подрібнений часник. Ретельно перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин. У цей час простерилізуйте банки.

Іще гарячий буряк розкладіть по стерилізованих банках і закрийте стерилізованими кришками.

Смачного!

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