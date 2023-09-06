К борщу или в салат: рецепт свеклы по-корейски на зиму от Клопотенко
6 сентября 2023, 10:24Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Маринованная свекла по-корейски по рецепту украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко будет смаковать любое блюдо. Также его можно добавлять в качестве заготовки в борщ или салат.
Осенью мы готовим на зиму множество закруток, чтобы наслаждаться дарами лета и осени в холодное время года. Кроме традиционных огурцов и помидоров, мы предлагаем приготовить также маринованую свеклу по-корейски.
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Его можно добавлять в уже готовые блюда, или брать за основу для тех, которые только в процессе: борща. Попробуйте это очень удобно и вкусно.
Рецепт свеклы по-корейски
- Время: 35 минут
- Порции: 3
– 1,5 килограмма свеклы;
– 6 чайных ложек соли;
– 3 чайные ложки сахара;
– 150 граммов масла;
– 3 чайные ложки кориандра;
– 6 ложек уксуса;
– 9 зубчиков чеснока.
Приготовление:
- Вымойте и очистите свеклу, натрите ее на терке для моркови по-корейски. Добавьте соли и сахар.
- Разогрейте большую сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней свеклу в течение 5 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте кориандр, уксус и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут. В это время простерилизуйте банки.
- Еще горячую свеклу разложите по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закрутки, которые нужно сделать осенью