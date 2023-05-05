Чесночно сырный багет – это большой горячий диванчик, который вы без преувеличения приготовите за считанные минуты. Такая закуска отлично подойдет как для быстрого завтрака, так и для перекуса.

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Поскольку ингредиенты к блюду доступны, его можно готовить ежедневно. Настолько вкусной закуски вы еще не пробовали – это настоящая вкусняшка!

Рецепт чесночно сырного багета

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • ️Надрезаем чеснок сверху, кладем на фольгу, поливаем оливковым маслом, солим и перчим.
  • Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут. Вынимаем и охлаждаем.
  • Нарезаем петрушку, соединяем ее с мягким маслом, натертым сыром и запеченным мягким чесноком, хорошо перемешиваем.
  • Разрезаем пополам багет и смазываем начинкой, запекаем в разогретой до 200 градусов духовке до легкой золотистости 25 минут.

Приятного аппетита!