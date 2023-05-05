Часниково-сирний багет – це велика гаряча канапка, яку ви без перебільшення приготуєте за лічені хвилини. Така закуска чудово підійде як для швидкого сніданку, так і для перекусу.

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Оскільки інгредієнти до страви доступні, її можна готувати хоч не щодня. Настільки смачної закуски ви ще не куштували – це справжня смакота!

Рецепт часниково-сирного багета

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 багет;

– 3 – 4 головки часнику;

– 150 грамів сиру;

– пучок петрушки;

– 30 грамів вершкового масла;

– по 1/4 чайні ложки солі і меленого перцю;

– оливкова олія.

Приготування:

️Надрізаємо часник зверху, кладемо на фольгу, поливаємо оливковою олією, солимо і перчимо.

Запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці близько 40 хвилин. Виймаємо і охолоджуємо.

️Нарізаємо петрушку, з'єднуємо її з м'яким маслом, натертим сиром і запеченим м'яким часником, добре перемішуємо.

️Розрізаємо навпіл багет і змащуємо начинкою, запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці до легкої золотистості 25 хвилин.

Смачного!