Завиванец с домашним сыром – готовим старинный рецепт украинской кухни

Как часто вы готовите дома запеканки или пироги? Мы подобрали рецепт, не требующий больших знаний в кулинарии, он готовится просто и комфортно.

Кроме пирогов (открытых или закрытых), запеканок и других подобных блюд, в Украине есть один забытый кулинарный шедевр – завиванец, или как его еще называют – вертута.

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Завиванец можно начинять как солеными, так и сладкими начинками. А чтобы процесс приготовления был еще более простым – выбирайте уже готовое тесто. Идеально подойдет тесто фило.

Рецепт завивки с кисломолочным сыром

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 6 – 7 листов тесто фило;

– 200 граммов кисломолочного сыра;

– 100 граммов сыра моцарелла;

– укроп;

– петрушка;

– соль;

– оливковое масло или сливочное масло;

– яйцо;

– семена кунжута.

Приготовление:

Сыр разминаем вилкой к нему, добавляем мелко нарезанную зелень и натертый сыр моцарелла. Солим и хорошо перемешиваем.

Каждый листик смазываем маслом или растопленным сливочным маслом, выкладываем начинку и скручиваем в рулетик.

Из первого рулетика формируем улитку и перекладываем в застеленную пергаментом форму. Далее формируем пирог.

Смазываем яйцом пирог, остаток яйца можно вылить на пирог и присыпаем кунжутом.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут (время зависит от вашей духовки) до золотистой корочки.

Приятного аппетита!