Завиванец с домашним сыром – готовим старинный рецепт украинской кухни
24 апреля 2023, 10:55Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Как часто вы готовите дома запеканки или пироги? Мы подобрали рецепт, не требующий больших знаний в кулинарии, он готовится просто и комфортно.
Кроме пирогов (открытых или закрытых), запеканок и других подобных блюд, в Украине есть один забытый кулинарный шедевр – завиванец, или как его еще называют – вертута.
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Завиванец можно начинять как солеными, так и сладкими начинками. А чтобы процесс приготовления был еще более простым – выбирайте уже готовое тесто. Идеально подойдет тесто фило.
Рецепт завивки с кисломолочным сыром
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Сыр разминаем вилкой к нему, добавляем мелко нарезанную зелень и натертый сыр моцарелла. Солим и хорошо перемешиваем.
- Каждый листик смазываем маслом или растопленным сливочным маслом, выкладываем начинку и скручиваем в рулетик.
- Из первого рулетика формируем улитку и перекладываем в застеленную пергаментом форму. Далее формируем пирог.
- Смазываем яйцом пирог, остаток яйца можно вылить на пирог и присыпаем кунжутом.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут (время зависит от вашей духовки) до золотистой корочки.
Приятного аппетита!