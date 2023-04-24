Завиванец с домашним сыром – готовим старинный рецепт украинской кухни

24 апреля 2023, 10:55
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Вкусные домашние рецепты

Как часто вы готовите дома запеканки или пироги? Мы подобрали рецепт, не требующий больших знаний в кулинарии, он готовится просто и комфортно.

Кроме пирогов (открытых или закрытых), запеканок и других подобных блюд, в Украине есть один забытый кулинарный шедевр – завиванец, или как его еще называют – вертута.

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Завиванец можно начинять как солеными, так и сладкими начинками. А чтобы процесс приготовления был еще более простым – выбирайте уже готовое тесто. Идеально подойдет тесто фило.

Рецепт завивки с кисломолочным сыром

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Сыр разминаем вилкой к нему, добавляем мелко нарезанную зелень и натертый сыр моцарелла. Солим и хорошо перемешиваем.
  • Каждый листик смазываем маслом или растопленным сливочным маслом, выкладываем начинку и скручиваем в рулетик.
  • Из первого рулетика формируем улитку и перекладываем в застеленную пергаментом форму. Далее формируем пирог.
  • Смазываем яйцом пирог, остаток яйца можно вылить на пирог и присыпаем кунжутом.
  • Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут (время зависит от вашей духовки) до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак