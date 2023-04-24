Окрім пирогів (відкритих чи закритих), запіканок та інших схожих страв, в Україні є один забутий кулінарний шедевр – завиванець, або як його ще називають – вертута.
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Завиванець можна начиняти як солоними, так і солодкими начинками. А щоб процес приготування був ще простішим – обирайте вже готове тісто. Ідеально підійде тісто філо.
Рецепт завиванця з кисломолочним сиром
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Сир розминаємо виделкою до нього додаємо мілко нарізану зелень та натертий сир моцарелла. Солимо та добре перемішуємо.
- Кожен листочок змащуємо олією або розтопленим вершковим маслом, викладаємо начинку та скручуємо в рулетик.
- З першого рулетика формуємо равлика та перекладаємо в застелену пергаментом форму. Далі формуємо пиріг.
- Змащуємо пиріг яйцем, залишок яйця можна вилити на пиріг та присипаємо кунжутом.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35 – 40 хвилин (час залежить від вашої духовки) до золотистої скоринки.
Смачного!