Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти расскажет как правильно приготовить суп тайской кухни – зеленый карри. Запишите себе рецепт.

Марко Черветти поделился рецептом супа со своими поклонниками в инстаграм. Тайская кухня известна богатым сочетанием различных вкусов – сладких с солеными, острых с кислыми.

Зеленый суп готовят с пастой карри, лаймом, кокосовыми сливками с добавлением филе курицы, баклажанов и острым перцем. Такое оригинальное блюдо поразит всех.

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Рецепт супа "Зеленый карри"

Ингредиенты:

– куриное филе;

– красный перец чили;

– паста карри;

– лайм;

– баклажаны (мини);

– базилик;

– консервированная кукуруза (мини);

– подсолнечное масло;

– кокосовые сливки.

Для приготовления супа обжарьте в кастрюле с маслом сливки, помешивайте пять минут, доведите до кипения. Помойте куриное филе, нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю со сливками, добавьте воду, пасту карри, перемешайте. Помойте, разрежьте на 4 части баклажаны, выложите в кастрюлю. Добавьте консервированную кукурузу, еще варите 5-7 минут до готовности. Помойте базилик, перец чили – измельчите ножом. Выложите готовый суп в тарелку, украсьте базиликом, перцем чили, выжмите сок лайма. Приятного аппетита!

Рецепт супа "Зеленый карри" от Марко Черветти в видео: