Как приготовить суп Зеленый карри: рецепт Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти расскажет как правильно приготовить суп тайской кухни – зеленый карри. Запишите себе рецепт.
Источник:Инстаграм Марко Черветти
Марко Черветти поделился рецептом супа со своими поклонниками в инстаграм. Тайская кухня известна богатым сочетанием различных вкусов – сладких с солеными, острых с кислыми.
Зеленый суп готовят с пастой карри, лаймом, кокосовыми сливками с добавлением филе курицы, баклажанов и острым перцем. Такое оригинальное блюдо поразит всех.
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Рецепт супа "Зеленый карри"
- Для приготовления супа обжарьте в кастрюле с маслом сливки, помешивайте пять минут, доведите до кипения.
- Помойте куриное филе, нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю со сливками, добавьте воду, пасту карри, перемешайте.
- Помойте, разрежьте на 4 части баклажаны, выложите в кастрюлю. Добавьте консервированную кукурузу, еще варите 5-7 минут до готовности.
- Помойте базилик, перец чили – измельчите ножом.
- Выложите готовый суп в тарелку, украсьте базиликом, перцем чили, выжмите сок лайма. Приятного аппетита!
Рецепт супа "Зеленый карри" от Марко Черветти в видео:
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