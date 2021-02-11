Как приготовить супы Том ям и Том кха: рецепт Марко Черветти
Если вы любите блюда тайской кухни, попробуйте приготовить дома супы – Том ям и Том кха по рецепту Марко Черветти.
Источник:Инстаграм Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился рецептами со своими поклонниками. Обычно острые супы готовят с пастой том ям, с лаймом с добавлением грибов, креветок или мяса.
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Рецепт супа Том ям
- Для приготовления супа обжарьте на сковороде с маслом пасту, добавьте 0,5 литра воды, доведите до кипения.
- Помойте, очистите креветки, добавьте в кастрюлю с супом.
- Помойте грибы, разрежьте на 4 части, выложите в кастрюлю.
- Томаты помойте, добавьте в суп, выжмите сок лайма, доведите до кипения.
Рецепт супа Том Кха
- Для приготовления супа обжарьте на сковороде с маслом пасту, добавьте воды 0,5 литра, доведите до кипения.
- Галангал, лемонграсс помойте, нарежьте ломтиками.
- В кастрюлю с супом добавьте кокосовое молоко.
- Филе курицы промойте, выложите в кастрюлю.
- Помойте грибы, разрежьте на 4 части, выложите в кастрюлю.
- Томаты помойте, добавьте к супу. Далее – добавьте креветочную пасту, сахар, варите несколько минут, доведите до кипения.
- Помойте кинзу, измельчите ножом.
- Помойте, нарежьте ломтиками острый перец.
- Выложите готовый суп в тарелки, выложите сверху измельченную кинзу, острый перец. Приятного аппетита!
Супы Том кха и Том ям – рецепт от Марко Черветти в видео:
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