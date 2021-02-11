Если вы любите блюда тайской кухни, попробуйте приготовить дома супы – Том ям и Том кха по рецепту Марко Черветти.

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился рецептами со своими поклонниками. Обычно острые супы готовят с пастой том ям, с лаймом с добавлением грибов, креветок или мяса.

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Рецепт супа Том ям

Ингредиенты:

– паста том ям;

– растительное масло;

– 5 шт. тигровых креветок;

– 5 шт. томатов черри;

– 4-5 шт. грибов шампиньоны;

– лайм;

– острый перец;

– кинза.

Для приготовления супа обжарьте на сковороде с маслом пасту, добавьте 0,5 литра воды, доведите до кипения. Помойте, очистите креветки, добавьте в кастрюлю с супом. Помойте грибы, разрежьте на 4 части, выложите в кастрюлю. Томаты помойте, добавьте в суп, выжмите сок лайма, доведите до кипения.

Рецепт супа Том Кха

Ингредиенты:

– паста том ям;

– растительное масло;

– куриное филе;

– креветочная паста;

– пальмовый сахар;

– лемонграсс;

– галангал;

– острый перец;

– кокосовое молоко;

– 5 шт. томатов черри;

– 4-5 шт. грибов шампиньоны;

– кинза.

Для приготовления супа обжарьте на сковороде с маслом пасту, добавьте воды 0,5 литра, доведите до кипения. Галангал, лемонграсс помойте, нарежьте ломтиками. В кастрюлю с супом добавьте кокосовое молоко. Филе курицы промойте, выложите в кастрюлю. Помойте грибы, разрежьте на 4 части, выложите в кастрюлю. Томаты помойте, добавьте к супу. Далее – добавьте креветочную пасту, сахар, варите несколько минут, доведите до кипения. Помойте кинзу, измельчите ножом. Помойте, нарежьте ломтиками острый перец. Выложите готовый суп в тарелки, выложите сверху измельченную кинзу, острый перец. Приятного аппетита!

Супы Том кха и Том ям – рецепт от Марко Черветти в видео: