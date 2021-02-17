Як приготувати суп Зелений карі: рецепт Марко Черветті
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповість як правильно приготувати суп тайської кухні – зелений карі. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Інстаграм Марко Черветті
Марко Черветті поділився рецептом супу зі своїми шанувальниками в інстаграм. Тайська кухня багата на поєднання різноманітних смаків – солодких з солоними, гострих з кислими.
Зелений суп готують з пастою карі, лаймом, кокосовими вершками з додаванням курятини, баклажанів і гострим перцем. Така оригінальна страва вразить усіх.
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Рецепт супу "Зелений карі"
- Для приготування супу обсмажте у каструлі з олією вершки, помішуйте п'ять хвилин, доведіть до кипіння.
- Помийте куряче філе, наріжте кубиками, викладіть у каструлю з вершками, додайте воду, пасту карі, перемішайте.
- Помийте, розріжте на 4 частини баклажани, викладіть у каструлю. Додайте консервовану кукурудзу, ще варіть 5-7 хвилин до готовності.
- Помийте базилік, перець чилі – подрібніть ножем.
- Викладіть суп у тарілку, викладіть базилік, перець чилі, вичавіть сік лайму. Смачного!
Рецепт супу "Зелений карі" від Марко Черветті у відео:
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