Жареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовали

Когда хочется вкусной горячей закуски, мы преимущественно жарим творог во фритюре. Но пробовали ли вы когда-нибудь жареное молоко?

Жареное молоко – это новый и очень интересный рецепт. Мы и подумать не могли, что из молока можно приготовить такую вкусную закуску, как сыр.

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Рецепт жареного молока

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 1,1 литра молока;

– 3 яйца;

– 80 граммов сахара;

– 150 граммов крахмала или муки;

– цедра 1 лимона или апельсина;

– палочка корицы;

– ваниль.

Для жарки:

– 3 яйца;

– мука;

– масло.

– сахар для посыпки.

Приготовление:

В антипригарную кастрюльку наливаем 700 граммов молока, соединяем с нарезанной цедрой лимона, корицей и ванилью. Подогреваем, чтобы молоко было горячее.

️Отдельно смешиваем сахар с крахмалом, добавляем молоко, яйца и хорошо перемешиваем. По чуть-чуть добавляем горячее молоко, постоянно помешивая. Переливаем будущий крем обратно в кастрюлю и подогреваем помешивая до загустения.

️Перекладываем крем в силиконовую форму или в стеклянную/керамическую (надо выстелить пищевой пленкой), накрываем сверху пленкой и охлаждаем. Кладем в морозилку на 2 – 3 часа, чтобы крем застыл.

Взбалтываем яйца, нарезаем крем, вмокаем в яйца, затем в муку, жарим с каждой стороны до золотистости на разогретой сковороде.

Для подачи посыпаем сахаром.

Приятного аппетита!