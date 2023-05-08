Жареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовали

8 мая 2023, 10:09
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Вкусные домашние рецепты

Когда хочется вкусной горячей закуски, мы преимущественно жарим творог во фритюре. Но пробовали ли вы когда-нибудь жареное молоко?

Жареное молоко – это новый и очень интересный рецепт. Мы и подумать не могли, что из молока можно приготовить такую вкусную закуску, как сыр.

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Рецепт жареного молока

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4

Приготовление:

  • В антипригарную кастрюльку наливаем 700 граммов молока, соединяем с нарезанной цедрой лимона, корицей и ванилью. Подогреваем, чтобы молоко было горячее.
  • ️Отдельно смешиваем сахар с крахмалом, добавляем молоко, яйца и хорошо перемешиваем. По чуть-чуть добавляем горячее молоко, постоянно помешивая. Переливаем будущий крем обратно в кастрюлю и подогреваем помешивая до загустения.
  • ️Перекладываем крем в силиконовую форму или в стеклянную/керамическую (надо выстелить пищевой пленкой), накрываем сверху пленкой и охлаждаем. Кладем в морозилку на 2 – 3 часа, чтобы крем застыл.
  • Взбалтываем яйца, нарезаем крем, вмокаем в яйца, затем в муку, жарим с каждой стороны до золотистости на разогретой сковороде.
  • Для подачи посыпаем сахаром.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак