Смажене молоко – це новий та надзвичайно цікавий рецепт. Ми й подумати не могли, що з молока можна приготувати таку смачну закуску, наче сир.

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Рецепт смаженого молока

Час: 4 години

4 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 1,1 літра молока;

– 3 яйця;

– 80 грамів цукру;

– 150 грамів крохмалю чи борошна;

– цедра 1 лимону, або апельсину;

– паличка кориці;

– ваніль.

Для смаження:

– 3 яйця;

– борошно;

– олія.

– цукор для посипки.

Приготування:

️В антипригарну каструльку наливаємо 700 грамів молока, з'єднуємо з нарізаною цедрою лимона, корицею і ваніллю. Підігріваємо, щоб молоко було гаряче.

️Окремо змішуємо цукор з крохмалем, додаємо молоко, яйця і добре перемішуємо. По трохи додаємо гаряче молоко, постійно помішуючи. Переливаємо майбутній крем назад в каструлю, і підігріваємо помішуючи до загустіння.

️Перекладаємо крем в силіконову форму чи в скляну/керамічну (треба вистелити харчовою плівкою), накриваємо зверху плівкою і охолоджуємо. Кладемо в морозилку на 2 – 3 години, щоб крем застигнув.

️Збовтуємо яйця, нарізаємо крем, вмокаємо в яйця, потім в борошно, смажимо з кожної сторони до золотистості на розігрітій сковороді.

Для подачі посипаємо цукром.

Смачного!