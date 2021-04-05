Кондитер Лиза Глинская знает все о десертах и сегодня расскажет нам, как правильно их пропитывать, чтобы коржи были мягкими и ароматными.

Не секрет, что просто выпеченный корж для торта будет в десерте сухим, если его не пропитать. Но кроме этого, есть еще несколько нюансов, о которых нам и расскажет Лиза Глинская.

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Пропитывание бисквита дает коржу сочность, нежность и аромат, придает ему изюминку, но не все бисквиты нужно пропитывать. Дакуаз, муале, брауни пропитывать не нужно.

Перед тем как пропитывать бисквит дайте ему отдохнуть 5 – 7 часов. Для этого лучше завернуть его в слой пищевой пленки и оставить при комнатной температуре или отправить в холодильник.

Чем пропитывать бисквитные коржи

Можно использовать классическую версию пропитки: сахарный сироп, а это вода и сахар в пропорции 1:1.

Замените воду фруктовым или ягодным сиропом – это уже другая пропитка.

Добавьте в сироп кофе.

Прекрасно подходит для пропитки добавленный ром, ликер "Куантро", "Малибу", смородиновый, вишневый ликеры, "Бейлиз" или "Лимончелло".

Приготовьте шоколадную пропитку на какао, или кисленькую на каркаде.

Ароматную пропитку готовят на меду.

Вкусная также нежная пропитка на молоке, карамели.

Пряная пропитка на воде или молоке с пряностями.

Выбор пропитки зависит от крема, который вы будете давать десерт.

Как подобрать пропитку для торта

Если бисквитный торт будет с творожной начинкой или масляным кремом, лучше всего подойдет классическая пропитка. Хотя эти кремы универсальны, для них можно выбрать любую пропитку.

Кофейный сироп, апельсиновый и сироп какао для пропитки прекрасно сочетаются с шоколадными бисквитами.

Если торт будет ягодный или фруктовый пропитайте его цитрусовым сиропом, или сиропом с ягодным ликером или каркаде.

Если вы используете сметанковый крем, тогда пропитывать коржи не обязательно. Крем сам пропитает его, ведь он достаточно влажный.

Для светлых коржей выбирайте светлые по цвету сиропы, для шоколадных подойдут любые.

Как приготовить сироп для пропитки коржей

Соедините ингредиенты, доведите до кипения в кастрюле. Сахар должен полностью раствориться и ваш сироп готов.

Если в состав сиропа входит алкоголь – прокипятите смесь несколько минут.

Если в сироп добавляете цедру цитрусовых, обязательно процедите смесь через сито.

Запомните: охлажденные бисквитные коржи всегда нужно пропитывать охлажденным сиропом. А наносить на корж их лучше с помощью силиконовой косточки, или ложки.