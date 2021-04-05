Кондитерка Ліза Глінська знає все про десерти та сьогодні розповість нам, як правильно їх просочувати, щоб коржі були м'якими та ароматними.

Не секрет, що просто випечений корж для торта буде у десерті сухим, якщо його не просочити. Але окрім цього, є ще кілька нюансів, про які нам і розповість Ліза Глінська.

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Просочування бісквіту дає коржеві соковитість, ніжність та аромат, надає йому родзинку, але не всі бісквіти потрібно просочувати. Дакуаз, муале, брауні просочувати не потрібно.

Переди тим як просочувати бісквіт дайте йому відпочити 5 – 7 годин. Для цього краще загорнути його шаром харчової плівки та залишити при кімнатній температурі або відправити в холодильник.

Чим просочувати бісквітні коржі

Можна використовувати класичну версію просочування: цукровий сироп, а це вода та цукор в пропорції 1:1.

Замініть воду на фруктовий або ягідний – це вже інше просочування.

Додайте до сиропу каву.

Чудово підходить для просочування доданий ром, лікер "Куантро", "Малібу", смородиновий, вишневий лікери, "Бейліз" або "Лімончелло".

Приготуйте шоколадне просочування на какао, або кисленьке на каркаде.

Ароматне просочування готують на меді.

Смакує також ніжне просочування на молоці, карамелі.

Пряне просочування на воді або молоці з прянощами.

Вибір просочування залежить від крему, який ви будете давати в десерт.

Як підібрати просочування для торта

Якщо бісквітний торт буде з сирною начинкою або масляним кремом, найкраще підійде класичне просочування. Хоч ці креми є універсальними, для них можна обрати будь-яке просочування.

Кавовий сироп, апельсиновий та сироп з какао для просочування чудово поєднуються з шоколадними бісквітами.

Якщо торт буде ягідний чи фруктовий просочіть його цитрусовим сиропом, або сиропом з ягідним лікером чи каркаде.

Якщо ви використовуєте сметанковий крем, тоді просочувати коржі не обов'язково. Крем сам просочить його, адже він достатньо вологий.

Для світлих коржів обирайте світлі по кольору сиропи, для шоколадних підійдуть будь-які.

Як приготувати сироп для просочування коржів

З'єднайте інгредієнти, доведіть до кипіння в каструлі. Цукор повинен повністю розійтися і ваш сироп готовий.

Якщо до складу сиропу входить алкоголь – прокип'ятіть суміш декілька хвилин.

Якщо до сиропу додаєте цедру цитрусових, обов'язково процідіть суміш через сито.

Запам'ятайте: охолоджені бісквітні коржі завжди потрібно просочувати охолодженим сиропом. А наносити на корж їх краще за допомогою силіконової кісточки, або ложки.