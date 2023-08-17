Часто недобросовестные производители добавляют в молоко пальмовое масло, антибиотики, а бабушки на рынке могут продать некачественное молоко под видом домашнего. Чтобы не попасть на фальсификат – всегда нужно знать несколько нюансов.

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Если вы не знаете, как проверить качество молока в домашних условиях – мы подготовили несколько простых правил, которые вы сможете использовать без труда.

Йод

Неэтические производители прибегают к разведению молока водой, чтобы увеличить количество продукта, а затем искусственно сгущают его крахмалом, чтобы сохранить внешний вид. Однако выявить подлог просто. Небольшое количество молока, налитого в чашку, в сочетании с несколькими каплями йода может обнаружить подлинность продукта.

Натуральное молоко приобретает слегка желтый цвет после добавления йода. Напротив, молоко, которое было фальсифицировано крахмалом, претерпевает трансформацию, становясь четко синим.

Проверка молока спиртом

Разбавленное ли молоко водой, можно проверить и с помощью спирта. Смешайте в бутылке молоко и спирт в пропорции 1:2. Тщательно взбалтывайте в течение 3 минут. Затем вылейте смесь в глубокую тарелку и наблюдайте, когда в ней появятся хлопья.

Если их стало видно уже через 2 – 3 секунды – продукт не разбавлен. А вот если они появятся только через 20-30 минут, настоящего молока в таком "молоке" - около половины.

Проверка на антибиотики

Чтобы определить антибиотики в молоке, воспользуйтесь простым методом: наблюдением за процессом скисания. Как правило, когда природный продукт остается при комнатной температуре, он превращается в кислоту в течение трех дней. Чтобы ускорить этот тест, специалисты предлагают добавить две чайные ложки сметаны в стакан молока и поставить в тепло примерно на 4 – 5 часов. Если за это время молоко скиснет, то велика вероятность, что это натуральный продукт без антибиотиков.

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