Сливовая галета – осенняя выпечка к чаю за час

Не знаете, что приготовить к чаю или кофе, чтобы было быстро и вкусно? Попробуйте галету со сливами – вы будете приятно удивлены результатом.

Очень простой, быстрый и универсальный рецепт сладкой галеты, ее модная готовить с любыми фруктами и ягодами. Саму галету готовить очень легко, ведь тесто не требует много времени и особых навыков.

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Мы предлагаем попробовать галету со сливами. Она получается сочной и очень вкусной.

Рецепт сливовой галеты

Время: 1 час

1 час Порции: 4

– 1 яйцо;– 100 граммов кисломолочного сыра;– 50 граммов сливочного масла;– 180 – 200 граммов муки;– соль;– ваниль;– сахарозаменитель, или сахар;– яичный желток для смазки.– 300 граммов сливы– 1 столовая ложка крахмала.

Приготовление:

В просеянную муку добавляем холодное масло и перетираем в крошку. Домашний сыр, яйцо, ваниль, сахар добавляем в крошку и замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем холодильник на 20 минут, чтобы тесто стабилизировалось.

Тем временем нарезаем сливы ломтиками.

Тесто раскатываем в пласт, посыпаем крахмалом, выкладываем сливы, снова крахмал (можно посыпать сахаром).

Заворачиваем бортики, смазываем желтком и отправляем в духовку на 180 градусов на 35 – 40 минут.

Приятного аппетита!

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