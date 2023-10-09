Сливовая галета – осенняя выпечка к чаю за час

9 октября 2023, 14:07
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April paradise

Не знаете, что приготовить к чаю или кофе, чтобы было быстро и вкусно? Попробуйте галету со сливами – вы будете приятно удивлены результатом.

Очень простой, быстрый и универсальный рецепт сладкой галеты, ее модная готовить с любыми фруктами и ягодами. Саму галету готовить очень легко, ведь тесто не требует много времени и особых навыков.

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Мы предлагаем попробовать галету со сливами. Она получается сочной и очень вкусной.

Рецепт сливовой галеты

  • Время: 1 час
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 100 граммов кисломолочного сыра;
– 50 граммов сливочного масла;
– 180 – 200 граммов муки;
– соль;
– ваниль;
– сахарозаменитель, или сахар;
– яичный желток для смазки.
Для начинки:
– 300 граммов сливы
– 1 столовая ложка крахмала.

Приготовление:

  • В просеянную муку добавляем холодное масло и перетираем в крошку. Домашний сыр, яйцо, ваниль, сахар добавляем в крошку и замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем холодильник на 20 минут, чтобы тесто стабилизировалось.
  • Тем временем нарезаем сливы ломтиками.
  • Тесто раскатываем в пласт, посыпаем крахмалом, выкладываем сливы, снова крахмал (можно посыпать сахаром).
  • Заворачиваем бортики, смазываем желтком и отправляем в духовку на 180 градусов на 35 – 40 минут.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак