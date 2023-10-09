Дуже простий, швидкий та універсальний рецепт солодкої галети, адже її модна готувати з будь-якими фруктами та ягодами. Саму галету готувати надзвичайно легко, адже тісто не потребує багато часу та особливих навичок.
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Ми пропонуємо спробувати галету зі сливами. Вона виходить соковитою та надзвичайно смачною.
Рецепт сливової галети
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- В просіяне борошно додаємо холодне масло та перетираємо до крихти. Домашній сир, яйце, ваніль, цукор додаємо до крихти та замішуємо тісто. Загортаємо в плівку і відправляємо холодильник на 20 хвилин, аби тісто стабілізувалося.
- Тим часом нарізаємо сливи скибочками.
- Тісто розкатуємо в пласт, посипаємо крохмалем, викладаємо сливи, знову крохмаль (можна посипати цукром).
- Загортаємо бортики, змащуємо жовтком і відправляємо в духовку на 180 градусів на 35 – 40 хвилин.
Смачного!