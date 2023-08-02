Яркий завтрак гарантирован: рецепт черничных оладий
2 августа 2023, 18:59Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Искали интересный вариант оладий к завтраку или на обед? У нас есть рецепт с черникой, который точно придётся по вкусу как взрослым, так и детям.
Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-то вкусное, полезное и еще и поразительное цветом. Оладьи из черники получаются яркими и с легкостью станут украшением любого стола.
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Для вау эффекта полейте оладьи жидким медом или сметаной, посыпьте ягодами и подавайте на стол. Это очень вкусно!
Рецепт черничных оладий
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 100 граммов черники (зимой можно брать замороженные ягоды);
– 100 граммов вишни без косточек;
– 70 граммов воды;
– 35 граммов сахара;
– 15 граммов растительного масла без запаха;
– 140 граммов муки;
– 60 граммов яйца или 20 граммов заменителя яйца.
Приготовление:
- Ягоды размораживаем или берём свежие, добавляем воду и заменитель яиц (или 1 яйцо и в половину меньше воды). Взбиваем до однородной массы.
- Добавляем в массу сахар, растительное масло, перемешиваем и высыпаем просеянную муку вместе с разрыхлителем.
- Обжариваем оладьи через металлическое кольцо, чтобы они были красивы.
- Пролистываем оладьи осторожно и аккуратно – они очень еще нежные.
- Подаем оладьи и поливаем щедро кокосовым сгущенкой, или медом и с ягодами сверху.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусные и не банальные закуски к пиву.