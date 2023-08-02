Яркий завтрак гарантирован: рецепт черничных оладий

Искали интересный вариант оладий к завтраку или на обед? У нас есть рецепт с черникой, который точно придётся по вкусу как взрослым, так и детям.

Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-то вкусное, полезное и еще и поразительное цветом. Оладьи из черники получаются яркими и с легкостью станут украшением любого стола.

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Для вау эффекта полейте оладьи жидким медом или сметаной, посыпьте ягодами и подавайте на стол. Это очень вкусно!

Рецепт черничных оладий

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 100 граммов черники (зимой можно брать замороженные ягоды);– 100 граммов вишни без косточек;– 70 граммов воды;– 35 граммов сахара;– 15 граммов растительного масла без запаха;– 140 граммов муки;– 60 граммов яйца или 20 граммов заменителя яйца.

Приготовление:

Ягоды размораживаем или берём свежие, добавляем воду и заменитель яиц (или 1 яйцо и в половину меньше воды). Взбиваем до однородной массы.

Добавляем в массу сахар, растительное масло, перемешиваем и высыпаем просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Обжариваем оладьи через металлическое кольцо, чтобы они были красивы.

Пролистываем оладьи осторожно и аккуратно – они очень еще нежные.

Подаем оладьи и поливаем щедро кокосовым сгущенкой, или медом и с ягодами сверху.

Приятного аппетита!

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