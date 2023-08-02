Ви можете здивувати дітей чи свою половинку приготувавши щось смачне, корисне і ще й вражаюче кольором. Оладки з чорниці виходять яскравими та з легкістю стануть окрасою будь-якого столу.

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Для вау ефекту полийте оладки рідким медом або сметаною, посипте ягодами та подавайте до столу. Це дуже смачно!

Рецепт чорничних оладок

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти для тіста:

– 100 грамів чорниці (взимку можна брати заморожені ягоди);

– 100 грамів вишні без кісточок;

– 70 грамів води;

– 35 грамів цукру;

– 15 грамів рослинної олії без запаху;

– 140 грамів борошна;

– 60 грамів яйця, або 20 грамів замінника яйця.

Приготування:

Ягоди розморожуємо або беремо свіжі, додаємо воду і замінник яєць (або 1 яйце та в половину менше води). Збиваємо до однорідної маси.

Додаємо у масу цукор, рослинну олію, перемішуємо і висипаємо просіяне борошно разом з розпушувачем.

Обсмажуємо оладки через металеве кільце, щоб вони буди красиві.

Перегортаємо оладки обережно і акуратно – вони дуже ще ніжні.

Подаємо оладки і поливаємо щедро кокосовим згущеним молоком, або медом і з ягодами зверху.

Смачного!

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