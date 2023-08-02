Ви можете здивувати дітей чи свою половинку приготувавши щось смачне, корисне і ще й вражаюче кольором. Оладки з чорниці виходять яскравими та з легкістю стануть окрасою будь-якого столу.
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Для вау ефекту полийте оладки рідким медом або сметаною, посипте ягодами та подавайте до столу. Це дуже смачно!
Рецепт чорничних оладок
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ягоди розморожуємо або беремо свіжі, додаємо воду і замінник яєць (або 1 яйце та в половину менше води). Збиваємо до однорідної маси.
- Додаємо у масу цукор, рослинну олію, перемішуємо і висипаємо просіяне борошно разом з розпушувачем.
- Обсмажуємо оладки через металеве кільце, щоб вони буди красиві.
- Перегортаємо оладки обережно і акуратно – вони дуже ще ніжні.
- Подаємо оладки і поливаємо щедро кокосовим згущеним молоком, або медом і з ягодами зверху.
Смачного!