Один из самых популярных напитков в мире уже в эту пятницу, 4 августа, отмечает свой день. Да, речь идет именно о пенном и легком по вкусу пиве. Чтобы провести день без привычных закусок, попробуйте что-то новое, как сырные палочки фри, куриные наггетсы или луковые кольца.

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Рецепт сырных палочек фри

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Моцареллу нарезаем полосками.
  • В неглубокой миске подготовим муку, в другой – взбиваем яйцо, солим и перчим. В третью тарелку высыпаем панировочные сухари.


Сырные палочки / Фото All recipes

  • Обваливаем палочки дважды в муке и яйце. Убеждаемся, что нет пробелов, иначе сыр вытечет в растительное масло.
  • Хорошо обваливаем палочки в панировочных сухарях.
  • Кладем в морозилку на 30 минут.
  • Жарим палочки во фритюре по несколько минут, чтобы их покрытие стало хрустящим.

Готово!

Рецепт куриных нагестов

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Важно, чтобы они были не грубы, чтобы быстро прожаривались.
  • Добавляем к кусочкам соли, молотого перца, паприки, карри и натертый или выжатый чеснок. Перемешиваем, чтобы специи равномерно разошлись по мясу.


Куриные нагетсы / Фото Taste of home

  • Для кляра просто смешайте все ингредиенты.
  • Кусочки курицы смешиваем с мукой, погружаем в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде.

Приятного аппетита!

Рецепт луковых колец

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно чистим лук от шелухи, нарезаем тонкими кольцами.
  • Заливаем нарезанный лук молоком, чтобы избавиться от горечи. Достаточно вымочить ее в течение 15 минут.


Луковые кольца / Фото All recipes

  • В большую кастрюлю с толстым дном наливаем жарочное масло и нагреваем до 190 градусов.
  • Лук извлеките из молока и отожмите. Обваливаем кольца лука в муке и жарим в подсолнечном масле около минуты.

Приятного аппетита!