Один из самых популярных напитков в мире уже в эту пятницу, 4 августа, отмечает свой день. Да, речь идет именно о пенном и легком по вкусу пиве. Чтобы провести день без привычных закусок, попробуйте что-то новое, как сырные палочки фри, куриные наггетсы или луковые кольца.
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Рецепт сырных палочек фри
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Моцареллу нарезаем полосками.
- В неглубокой миске подготовим муку, в другой – взбиваем яйцо, солим и перчим. В третью тарелку высыпаем панировочные сухари.
Сырные палочки / Фото All recipes
- Обваливаем палочки дважды в муке и яйце. Убеждаемся, что нет пробелов, иначе сыр вытечет в растительное масло.
- Хорошо обваливаем палочки в панировочных сухарях.
- Кладем в морозилку на 30 минут.
- Жарим палочки во фритюре по несколько минут, чтобы их покрытие стало хрустящим.
Готово!
Рецепт куриных нагестов
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Важно, чтобы они были не грубы, чтобы быстро прожаривались.
- Добавляем к кусочкам соли, молотого перца, паприки, карри и натертый или выжатый чеснок. Перемешиваем, чтобы специи равномерно разошлись по мясу.
Куриные нагетсы / Фото Taste of home
- Для кляра просто смешайте все ингредиенты.
- Кусочки курицы смешиваем с мукой, погружаем в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде.
Приятного аппетита!
Рецепт луковых колец
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно чистим лук от шелухи, нарезаем тонкими кольцами.
- Заливаем нарезанный лук молоком, чтобы избавиться от горечи. Достаточно вымочить ее в течение 15 минут.
Луковые кольца / Фото All recipes
- В большую кастрюлю с толстым дном наливаем жарочное масло и нагреваем до 190 градусов.
- Лук извлеките из молока и отожмите. Обваливаем кольца лука в муке и жарим в подсолнечном масле около минуты.
Приятного аппетита!