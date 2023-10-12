Смерекова Хата – популярная домашняя выпечка, которая так знакома нам с детства. Ее легко приготовить, хоть, на первый взгляд, там много сложных процессов. Относительно ингредиентов они также доступны: вишни, сметана, сахар, мука и другие.

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Такой вариант домашней выпечки порадует каждого члена семьи, ведь выглядит дом Смерека чрезвычайно эффектно, а смакует – невероятно.

Рецепт торта Смерековая изба

Время: 6 часов

6 часов Порции: 8

Ингредиенты для лепешек:

– 400 граммов муки;

– 200 граммов растопленного сливочного масла;

– 200 граммов сметаны;

– щепотка соли.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты и замешиваем упругое тесто.

Разделяем его на 5 частей и отправляем в холодильник на 30 минут для стабилизации.

Каждую часть раскатываем и делим на 3 части, должно получиться 15 трубочек.

Выкладываем в них размороженные вишни. Защипываем края.

Выпекаем их в духовке при 200 градусах 25 – 30 минут.

Охлаждаем.

Ингредиенты для крема:

– 200 граммов сливок 30% холодных;

– 170 граммов сахара;

– 400 г сметаны 30%.

Приготовление:

Холодные сливки взбиваем с сахаром до стойких пиков, в конце добавляем сметану и снова взбиваем.

Выкладываем тортик горкой и оставляем при комнатной температуре пропитаться на 3 – 5 часов.

Приятного аппетита!

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