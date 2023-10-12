Смерекова Хата – популярная домашняя выпечка, которая так знакома нам с детства. Ее легко приготовить, хоть, на первый взгляд, там много сложных процессов. Относительно ингредиентов они также доступны: вишни, сметана, сахар, мука и другие.

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Такой вариант домашней выпечки порадует каждого члена семьи, ведь выглядит дом Смерека чрезвычайно эффектно, а смакует – невероятно.

Рецепт торта Смерековая изба

  • Время: 6 часов
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты и замешиваем упругое тесто.
  • Разделяем его на 5 частей и отправляем в холодильник на 30 минут для стабилизации.
  • Каждую часть раскатываем и делим на 3 части, должно получиться 15 трубочек.
  • Выкладываем в них размороженные вишни. Защипываем края.
  • Выпекаем их в духовке при 200 градусах 25 – 30 минут.
  • Охлаждаем.

Приготовление:

  • Холодные сливки взбиваем с сахаром до стойких пиков, в конце добавляем сметану и снова взбиваем.
  • Выкладываем тортик горкой и оставляем при комнатной температуре пропитаться на 3 – 5 часов.

Приятного аппетита!