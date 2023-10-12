Суп-пюре с печеной тыквой и перцем – один из самых вкусных вариантов для легкого и питательного обеда. Такое осеннее блюдо понравится каждому, а еще оно быстро в приготовлении.
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Попробуйте добавить также в готовое блюдо крем-сыр или семена тыквы, льна, подсолнечника. Тонкой струйкой полейте все в тарелке маслом и наслаждайтесь.
Рецепт тыквенного крем-супа
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Мякоть тыквы нарезаем произвольными кусками и выкладываем в жаропрочную посуду. Рядом кладем очищенный лук кусочками и целый сладкий перец.
- Срезаем низ с чеснока и кладем в остальные овощи.
- Поливаем все растительным маслом и отправляем запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 20 – 25 минут.
- В кастрюлю отправляем все овощи, заливаем бульоном, солим, добавляем зрение и доводим до кипения.
- Перебиваем овощи блендером, еще раз доводим до кипения. Для большей гладкости перетираем через сито.
- Подаем с брынзой или фетой.
Приятного аппетита!