Смерекова Хата – популярна домашня випічка, яка така знайома нам з дитинства. Її легко приготувати, хоч, на перший погляд, там багато складних процесів. Щодо інгредієнтів, вони також доступні: вишні, сметана, цукор, борошно та інші.

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Такий варіант домашньої випічки потішить кожного члена сім'ї, адже виглядає Смерекова хата надзвичайно ефектно, а смакує – неймовірно.

Рецепт торта Смерекова хата

  • Час: 6 годин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Змішуємо всі інгредієнти і замішуємо еластичне тісто.
  • Розділяємо його на 5 частин і відправляємо в холодильник на 30 хвилин, для стабілізації.
  • Кожну частину розкатуємо і ділимо на 3 частини, має вийти 15 трубочок.
  • Викладаємо у них розморожені вишні. Защипаємо краї.
  • Випікаємо їх в духовці при 200 градусах 25 – 30 хвилин.
  • Охолоджуємо.

Приготування:

  • Холодні вершки збиваємо з цукром до стійких піків, вкінці додаємо сметану і знову збиваємо.
  • Викладаємо тортик гіркою і залишаємо при кімнатній температурі просочитись на 3 – 5 годин.

Смачного!