Смерекова хата – выпечка, которая точно знакома с детства

12 октября 2023, 12:06
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Готовим с Юлией

Ищете настоящий торт, который подойдет по сезону? Попробуйте собственноручно приготовить Смерекову хату с вишнями, хрустящими трубочками из теста и нежным сливочным кремом.

Смерекова Хата – популярная домашняя выпечка, которая так знакома нам с детства. Ее легко приготовить, хоть, на первый взгляд, там много сложных процессов. Относительно ингредиентов они также доступны: вишни, сметана, сахар, мука и другие.

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Такой вариант домашней выпечки порадует каждого члена семьи, ведь выглядит дом Смерека чрезвычайно эффектно, а смакует – невероятно.

Рецепт торта Смерековая изба

  • Время: 6 часов
  • Порции: 8
Ингредиенты для лепешек:
– 400 граммов муки;
– 200 граммов растопленного сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– щепотка соли.

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты и замешиваем упругое тесто.
  • Разделяем его на 5 частей и отправляем в холодильник на 30 минут для стабилизации.
  • Каждую часть раскатываем и делим на 3 части, должно получиться 15 трубочек.
  • Выкладываем в них размороженные вишни. Защипываем края.
  • Выпекаем их в духовке при 200 градусах 25 – 30 минут.
  • Охлаждаем.
Ингредиенты для крема:
– 200 граммов сливок 30% холодных;
– 170 граммов сахара;
– 400 г сметаны 30%.

Приготовление:

  • Холодные сливки взбиваем с сахаром до стойких пиков, в конце добавляем сметану и снова взбиваем.
  • Выкладываем тортик горкой и оставляем при комнатной температуре пропитаться на 3 – 5 часов.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак