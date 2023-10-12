Смерекова хата – выпечка, которая точно знакома с детства
12 октября 2023, 12:06Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Ищете настоящий торт, который подойдет по сезону? Попробуйте собственноручно приготовить Смерекову хату с вишнями, хрустящими трубочками из теста и нежным сливочным кремом.
Смерекова Хата – популярная домашняя выпечка, которая так знакома нам с детства. Ее легко приготовить, хоть, на первый взгляд, там много сложных процессов. Относительно ингредиентов они также доступны: вишни, сметана, сахар, мука и другие.
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Такой вариант домашней выпечки порадует каждого члена семьи, ведь выглядит дом Смерека чрезвычайно эффектно, а смакует – невероятно.
Рецепт торта Смерековая изба
- Время: 6 часов
- Порции: 8
– 400 граммов муки;
– 200 граммов растопленного сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты и замешиваем упругое тесто.
- Разделяем его на 5 частей и отправляем в холодильник на 30 минут для стабилизации.
- Каждую часть раскатываем и делим на 3 части, должно получиться 15 трубочек.
- Выкладываем в них размороженные вишни. Защипываем края.
- Выпекаем их в духовке при 200 градусах 25 – 30 минут.
- Охлаждаем.
– 200 граммов сливок 30% холодных;
– 170 граммов сахара;
– 400 г сметаны 30%.
Приготовление:
- Холодные сливки взбиваем с сахаром до стойких пиков, в конце добавляем сметану и снова взбиваем.
- Выкладываем тортик горкой и оставляем при комнатной температуре пропитаться на 3 – 5 часов.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить осенний тыквенный крем-суп.