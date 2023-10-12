Тыквенный крем-суп: настоящий осенний рецепт к обеду

Не знаете что приготовить на обед осеннего дня? Мы приготовили интересный рецепт тыквенного супа с печеным перцем.

Суп-пюре с печеной тыквой и перцем – один из самых вкусных вариантов для легкого и питательного обеда. Такое осеннее блюдо понравится каждому, а еще оно быстро в приготовлении.

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Попробуйте добавить также в готовое блюдо крем-сыр или семена тыквы, льна, подсолнечника. Тонкой струйкой полейте все в тарелке маслом и наслаждайтесь.

Рецепт тыквенного крем-супа

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

– 700 граммов тыквы;– 2 сладких перца;– 1 репчатый лук;– 1 головка чеснока;– 600 граммов куриного бульона;– щепотка звезды;– соль;– масло;– 150 граммов сыра фета или брынзы.

Приготовление:

Мякоть тыквы нарезаем произвольными кусками и выкладываем в жаропрочную посуду. Рядом кладем очищенный лук кусочками и целый сладкий перец.

Срезаем низ с чеснока и кладем в остальные овощи.

Поливаем все растительным маслом и отправляем запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 20 – 25 минут.

В кастрюлю отправляем все овощи, заливаем бульоном, солим, добавляем зрение и доводим до кипения.

Перебиваем овощи блендером, еще раз доводим до кипения. Для большей гладкости перетираем через сито.

Подаем с брынзой или фетой.

Приятного аппетита!

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