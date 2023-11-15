Это чесночное масло готовится очень просто и получается нереально вкусным. Ингредиенты есть чуть ли не у каждого в холодильнике.

Очень вкусно Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами

Рецепт душистого чесночного масла

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
⠀ ⠀ 

Приготовление:

  1. Очищенный чеснок залейте растительным маслом и запекайте 30 минут при 180 градусах. В процессе можно несколько раз перемешать. Чеснок просто должен стать мягким и чуть золотистым, так что следите, чтобы он не сгорел.
  2. Слейте масло. Затем его можно использовать для салата или приготовления других блюд. Охладите чеснок до теплого состояния.
  3. Положите в блендер холодное сливочное масло, чеснок, зелень, соль и взбейте до однородности.
  4. Готовое масло переложите в форму и храните в холодильнике. Подавайте с поджаренным хлебом.