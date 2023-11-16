Додайте це у ваш гороховий суп і його з'їдять до останньої краплі: корисний лайфхак

Додайте до класичного горохового супу копчену курку, перець та часник. Ця надзвичайно смачна страва допоможе зігрітися з настанням холодів та відчути домашнє тепло і затишок.

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Покроковий рецепт горохового супу з копченою куркою

Час : 1 година 50 хвилин

: 1 година 50 хвилин Порцій: 4 порції

Інгредієнти:

– 500 грамів копченої курячої грудки;

– 300 грамів сухого гороху;

– 4 картоплини;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 червоний болгарський перець;

– 1 зубчик часнику;

– 40 грамів олії;

– 2 літри води; – спеції до смаку.



Спробуйте приготувати гороховий суп за новим рецептом / Фото Unsplash

Приготування:

Горох добре промийте та залийте водою на 30 хвилин. Наріжте копчену курку невеликими шматочками, додайте в каструлю з горохом. Залийте водою та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, знімаючи піну. Проваріть ще близько 30 хвилин. Коли горох почне розм'якшуватися, додайте картоплю та варіть ще 20 хвилин. Моркву натріть на великій тертці, цибулю та перець наріжте кубиками. Засмажте на невеликій кількості олії та додайте до каструлі з супом. Покладіть спеції. Проваріть ще 15 хвилин.

Спробуйте ще приготувати ароматне часникове масло – разом з духмяним хлібчиком воно ідеально смакуватиме з цим супом.