Добавьте это в гороховый суп и его съедят до последней капли: полезный лайфхак
16 ноября 2023, 15:43Читати новину українською
Источник:Shuba
Гороховый суп – обеденная классика многих хозяек. Попробуйте приготовить его по новому рецепту и вы не останетесь разочарованными.
Добавьте в классический гороховый суп копченую курицу, перец и чеснок. Это очень вкусное блюдо поможет согреться с наступлением холодов и почувствовать домашнее тепло и уют.
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Пошаговый рецепт горохового супа с копченой курицей
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 4
– 500 граммов копченой куриной грудки;
– 300 граммов сухого гороха;
– 4 картофелины;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 красный болгарский перец;
– 1 зубчик чеснока;
– 40 граммов масла;
– 2 литра воды;
– специи по вкусу.
Попробуйте приготовить гороховый суп по новому рецепту / Фото Unsplash
Приготовление:
- Горох хорошо промойте и залейте водой на 30 минут.
- Нарежьте копченую курицу небольшими кусочками, добавьте в кастрюлю с горохом. Залейте водой и поставьте его на средний огонь. Доведите до кипения, снимая пену.
- Проварите еще около 30 минут. Когда горох начнет размягчаться, добавьте картофель и варите еще 20 минут.
- Морковь натрите на большой терке, лук и перец порежьте кубиками. Зажарьте на небольшом количестве масла и добавьте в кастрюлю с супом. Положите специи. Проварите еще 15 минут.