Добавьте это в гороховый суп и его съедят до последней капли: полезный лайфхак

Гороховый суп – обеденная классика многих хозяек. Попробуйте приготовить его по новому рецепту и вы не останетесь разочарованными.

Добавьте в классический гороховый суп копченую курицу, перец и чеснок. Это очень вкусное блюдо поможет согреться с наступлением холодов и почувствовать домашнее тепло и уют.

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Пошаговый рецепт горохового супа с копченой курицей

Время : 1 час 50 минут

: 1 час 50 минут Порций: 4

– 500 граммов копченой куриной грудки;– 300 граммов сухого гороха;– 4 картофелины;– 1 луковица;– 1 морковь;– 1 красный болгарский перец;– 1 зубчик чеснока;– 40 граммов масла;– 2 литра воды;– специи по вкусу.



Попробуйте приготовить гороховый суп по новому рецепту / Фото Unsplash

Приготовление:

Горох хорошо промойте и залейте водой на 30 минут. Нарежьте копченую курицу небольшими кусочками, добавьте в кастрюлю с горохом. Залейте водой и поставьте его на средний огонь. Доведите до кипения, снимая пену. Проварите еще около 30 минут. Когда горох начнет размягчаться, добавьте картофель и варите еще 20 минут. Морковь натрите на большой терке, лук и перец порежьте кубиками. Зажарьте на небольшом количестве масла и добавьте в кастрюлю с супом. Положите специи. Проварите еще 15 минут.