Не борщ и не солянка: готовим мегавкусный капустняк – рецепт от участницы "МастерШеф"

5 февраля 2024, 19:32
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Источник:

myroslava_pekariuk

Если борщ или солянка надоели, приготовьте вкусный капустняк. Это простое блюдо только украсит ваш стол.

Участница "МастерШеф" Мирослава Пекарюк рассказала свой рецепт. Попробуйте – вам понравится.

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Капустняк – простой рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов квашеной капусты;
– 600 граммов свиных ребер;
– 200 граммов копченых ребер;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– корень петрушки (сушеный или свежий);
– черный перец горошком;
– лавровый лист;
– сметана 20%;
– петрушка, укроп;
– соль, черный молотый перец;
– вареный картофель.

Приготовление:

  1. Нарежьте свиные ребра, положите их в кастрюлю вместе с целым очищенным луком, лавровым листом, перцем горошком и корнем петрушки. Залейте все холодной водой, накройте крышкой и поставьте вариться на медленный огонь.
  2. Отдельно поставьте вариться картофель в мундирах.
  3. Натрите морковь, нарежьте мелко лук и на произвольные куски копченые ребра.
  4. На разогретой сковороде обжарьте копченые ребра до румяности. Добавьте лук, морковь, соль, перец, квашеную капусту и тушите. Затем подлейте немного бульона и продолжайте тушить.
  5. Бульон посолите и доведите до готовности. Процедите, переложите в бульон отваренные ребра, добавьте доведенную до готовности капусту и варите до готовности.
  6. Отделите мясо от костей, добавьте в капустняк сметану, очищенный вареный картофель, зелень и пробуйте.

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Автор: Ольга Котів