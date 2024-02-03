Это нереально ароматное блюдо закарпатской кухни несколько похоже на солянку. Однако для многих боб левеш вкуснее.
Будет вкусно Идеальный завтрак всего за полчаса: готовим простые и бюджетные печеночные оладьи
Боб левеш – пошаговый рецепт
- Время: 2 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- В кастрюлю влейте воду, положите ребра, целую луковицу, соль, лавровый лист и перец горошком. Варите 15 минут.
- Добавьте нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея. Варите еще 15 минут.
- Достаньте луковицу. Ребра также достаньте, отделите мясо от кости, нарежьте небольшими кусками и верните в кастрюлю. Добавьте томатное пюре или домашний кетчуп. Варите дальше на малом огне.
- Тем временем в сковороду влейте масло, бросьте измельченную луковицу и жарьте 5 минут. Добавьте нарезанную копченую колбасу и жарьте еще 5 – 6 минут.
- Добавьте муку и паприку, хорошо вымешайте. Влейте 3 – 4 черпака воды, добавьте измельченные петрушку, чеснок и острый перец. Перемешивая, тушите 5 минут, после чего перекиньте в кастрюлю.
- Добавьте в кастрюлю 2 банки консервированной фасоли. Варите 15 минут.
- Тем временем сделайте клецки. Разбейте яйцо, посолите и, постоянно перемешивая, постепенно добавляйте муку. Замесите мягкое тесто. От теста отщипните много маленьких кусочков-галушек.
- Галушки забросьте в кастрюлю, варите еще 7 минут. Готовое блюдо украсьте петрушкой.