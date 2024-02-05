Участница "МастерШеф" Мирослава Пекарюк рассказала свой рецепт. Попробуйте – вам понравится.
Стоит попробовать Вы забудете о солянке: готовим боб левеш – нереально вкусное блюдо закарпатской кухни
Капустняк – простой рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Нарежьте свиные ребра, положите их в кастрюлю вместе с целым очищенным луком, лавровым листом, перцем горошком и корнем петрушки. Залейте все холодной водой, накройте крышкой и поставьте вариться на медленный огонь.
- Отдельно поставьте вариться картофель в мундирах.
- Натрите морковь, нарежьте мелко лук и на произвольные куски копченые ребра.
- На разогретой сковороде обжарьте копченые ребра до румяности. Добавьте лук, морковь, соль, перец, квашеную капусту и тушите. Затем подлейте немного бульона и продолжайте тушить.
- Бульон посолите и доведите до готовности. Процедите, переложите в бульон отваренные ребра, добавьте доведенную до готовности капусту и варите до готовности.
- Отделите мясо от костей, добавьте в капустняк сметану, очищенный вареный картофель, зелень и пробуйте.