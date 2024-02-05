Участница "МастерШеф" Мирослава Пекарюк рассказала свой рецепт. Попробуйте – вам понравится.

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Капустняк – простой рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Нарежьте свиные ребра, положите их в кастрюлю вместе с целым очищенным луком, лавровым листом, перцем горошком и корнем петрушки. Залейте все холодной водой, накройте крышкой и поставьте вариться на медленный огонь.
  2. Отдельно поставьте вариться картофель в мундирах.
  3. Натрите морковь, нарежьте мелко лук и на произвольные куски копченые ребра.
  4. На разогретой сковороде обжарьте копченые ребра до румяности. Добавьте лук, морковь, соль, перец, квашеную капусту и тушите. Затем подлейте немного бульона и продолжайте тушить.
  5. Бульон посолите и доведите до готовности. Процедите, переложите в бульон отваренные ребра, добавьте доведенную до готовности капусту и варите до готовности.
  6. Отделите мясо от костей, добавьте в капустняк сметану, очищенный вареный картофель, зелень и пробуйте.