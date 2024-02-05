Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт. Спробуйте – вам сподобається.

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Капусняк – простий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Наріжте свинячі ребра, покладіть їх у каструлю разом з цілою очищеною цибулею, лавровим листом, перцем горошком та коренем петрушки. Залийте все холодною водою, накрийте кришкою і ставте варитись на повільний вогонь.
  2. Окремо поставте варитись картоплю в мундирах.
  3. Натріть моркву, наріжте дрібно цибулю та на довільні шматки копчені ребра.
  4. На розігрітій пательні обсмажте копчені ребра до рум'яності. Додайте цибулю, моркву, сіль, перець, квашену капусту і тушкуйте. Потім підлийте трохи бульйону і продовжуйте тушкувати.
  5. Бульйон посоліть та доведіть до готовності. Процідіть, перекладіть в бульйон відварені ребра, додайте доведену до готовності капусту і варіть до готовності.
  6. Відділіть м'ясо від кісток, додайте у капусняк сметану, очищену варену картоплю, зелень і смакуйте.