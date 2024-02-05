Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт. Спробуйте – вам сподобається.
Варто спробувати Ви забудете про солянку: готуємо боб левеш – нереально смачну страву закарпатської кухні
Капусняк – простий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Наріжте свинячі ребра, покладіть їх у каструлю разом з цілою очищеною цибулею, лавровим листом, перцем горошком та коренем петрушки. Залийте все холодною водою, накрийте кришкою і ставте варитись на повільний вогонь.
- Окремо поставте варитись картоплю в мундирах.
- Натріть моркву, наріжте дрібно цибулю та на довільні шматки копчені ребра.
- На розігрітій пательні обсмажте копчені ребра до рум'яності. Додайте цибулю, моркву, сіль, перець, квашену капусту і тушкуйте. Потім підлийте трохи бульйону і продовжуйте тушкувати.
- Бульйон посоліть та доведіть до готовності. Процідіть, перекладіть в бульйон відварені ребра, додайте доведену до готовності капусту і варіть до готовності.
- Відділіть м'ясо від кісток, додайте у капусняк сметану, очищену варену картоплю, зелень і смакуйте.