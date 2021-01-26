Популярный телеведущий и шеф-повар Джеймс Мартин поделился главным секретом приготовления правильных макарон.

Источник: шоу Saturday Morning with James Martin

Известный британский шеф-повар и телеведущий Джеймс Мартин поделился своими секретами по приготовлению вкусных макарон.

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На первый взгляд, приготовление макарон выглядит очень простым и легким заданием, но когда конечный вариант приготовленного блюда выглядит плачевно, мы частенько не можем понять, когда был именно тот момент – погрешности.

В одном из выпусков британского кулинарного шоу Saturday Morning with James Martin шеф-повар рассказал о главных секретах в приготовлении макарон, благодаря которым блюдо получается нереально вкусным.

Главным секретом по словам шеф-повара является правильное соотношение сливочного масла и соли при варке макарон.

В сковороде с макаронами много воды и много соли,

– рассказывает Джеймс Мартин.

Что касается масла в блюде, то его нужно добавлять совсем немного, чтобы не перебить вкус соуса, который будет добавляться в блюдо на следующем этапе приготовления. А вот соль шеф-повар добавляет не жалея.



Фото: Джеймс Мартин / prima.co.uk

Этим знаниям Джеймс Мартин обязан уже покойному шеф-повару из Италии – Антонио Карлуччо.

Поскольку макароны, или пасту, именно так ее называют в Италии, признали самым универсальным блюдом в мире, ее можно подавать с любыми соусами или продуктами.

Самыми популярными блюдами остаются: лазанья, паста Карбонара, мясная паста Болоньезе и равиоли. Готовьте с удовольствием вместе с нами. Приятного аппетита!