Лазанья из лаваша: домашние рецепты на каждый день
Как быстро приготовить вкусную лазанью? К вашему вниманию три рецепта, которые вы с легкостью приготовите дома. Подробности – читайте в материале.
SmachnoNews
подготовил для вас три рецепта лазаньи: с куриным фаршем, грибами, томатами. Мы уверены, что такие блюда понравятся всей семье.
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Лазанья с куриным фаршем
Лазанья с куриным фаршем
- Для приготовления очистите, лук, морковь, нарежьте кубиками. На сковороде обжарьте на подсолнечном масле лук, морковь до золотой корочки, добавьте фарш, соль, перец и мускатный орех, тушите до готовности.
- Для приготовления соуса в кастрюле выложите сливочное масло смешайте с мукой, влейте молоко, перемешайте, доведите до кипения.
- Натрите сыр на крупной терке.
- В форму выложите слоями лаваш, сверху выложите фарш с луком, добавьте соус, лаваш, сверху выложите тертый сыр.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться на 25 минут до готовности.
Лазанья з грибами
Лазанья з грибами
- Для приготовления помойте, очистите, лук, морковь, нарежьте кубиками. Помойте, нарежьте грибы ломтиками.
- На сковороде обжарьте на подсолнечном масле лук, морковь до золотой корочки, добавьте грибы, соль, перец, тушите до готовности.
- Для приготовления соуса в кастрюле смешайте сливочное масло с мукой, влейте молоко, перемешайте, доведите до кипения.
- На крупной терке натрите сыр.
- В форму выложите слоями лаваш, сверху выложите грибы с луком и морковью, добавьте соус, лаваш, сверху выложите тертый сыр.
- Разогрейте духовку до 185 градусов, отправьте запекаться на 30 минут до готовности.
Лазанья овощная
Лазанья овощная
Лазанья овощная
- Для приготовления помойте, очистите, лук, морковь, нарежьте кубиками.
- На сковороде обжарьте на подсолнечном масле лук с морковью до золотой корочки.
- Для приготовления соуса в кастрюле смешайте сливочное масло с мукой, влейте молоко, перемешайте, доведите до кипения.
- Помойте, нарежьте томаты ломтиками.
- На крупной терке натрите сыр.
- В форму выложите слоями лаваш, сверху выложите морковь с луком, помидоры, добавьте соус, лаваш, сверху выложите тертый сыр.
- Разогрейте духовку до 175 градусов, отправьте запекаться на 35 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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