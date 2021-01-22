Как быстро приготовить вкусную лазанью? К вашему вниманию три рецепта, которые вы с легкостью приготовите дома. Подробности – читайте в материале.

подготовил для вас три рецепта лазаньи: с куриным фаршем, грибами, томатами. Мы уверены, что такие блюда понравятся всей семье.

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Лазанья с куриным фаршем

Лазанья с куриным фаршем

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного фарша;

– 200 граммов твердого сыра;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– лаваш (1 упаковка);

– подсолнечное масло;

– 350 миллилитров молока 2,5%;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 2 столовые ложки муки;

– соль, перец, мускатный орех.

Для приготовления очистите, лук, морковь, нарежьте кубиками. На сковороде обжарьте на подсолнечном масле лук, морковь до золотой корочки, добавьте фарш, соль, перец и мускатный орех, тушите до готовности. Для приготовления соуса в кастрюле выложите сливочное масло смешайте с мукой, влейте молоко, перемешайте, доведите до кипения. Натрите сыр на крупной терке. В форму выложите слоями лаваш, сверху выложите фарш с луком, добавьте соус, лаваш, сверху выложите тертый сыр. Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться на 25 минут до готовности.

Лазанья з грибами

Лазанья з грибами

Ингредиенты:

– 350 граммов грибов;

– 150 граммов твердого сыра;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– лаваш (1 упаковка);

– подсолнечное масло;

– 300 миллилитров молока 2,5%;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 2 столовые ложки муки;

– соль, перец.

Для приготовления помойте, очистите, лук, морковь, нарежьте кубиками. Помойте, нарежьте грибы ломтиками. На сковороде обжарьте на подсолнечном масле лук, морковь до золотой корочки, добавьте грибы, соль, перец, тушите до готовности. Для приготовления соуса в кастрюле смешайте сливочное масло с мукой, влейте молоко, перемешайте, доведите до кипения. На крупной терке натрите сыр. В форму выложите слоями лаваш, сверху выложите грибы с луком и морковью, добавьте соус, лаваш, сверху выложите тертый сыр. Разогрейте духовку до 185 градусов, отправьте запекаться на 30 минут до готовности.

Лазанья овощная

Лазанья овощная

Лазанья овощная

Ингредиенты:

– 2-3 томата;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 250 граммов твердого сыра;

– лаваш (1 упаковка);

– подсолнечное масло;

– 250 миллилитров молока 2,5%;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 1 столовая ложка муки;

– соль, перец.