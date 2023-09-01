Медово-соевый маринад очень вкусен и идеально подходит для куриных крылышек. Они получаются сочные, нежные с корочкой. Их можно приготовить на мангале, духовке или сковороде.
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Гарниром для куриных крылышек отлично подходят картофель, свежие или грилированные овощи, салаты или просто разнообразные соусы.
Рецепт куриных крылышек в медово-соевом маринаде.
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Крылья необходимо разрезать на порционные кусочки. Отрезаем кисть крыла (она не пригодится), разрезаем остальные две части по суставу на половинки.
- В отдельной посуде смешиваем ингредиенты для соуса. Вливаем соевый соус, добавляем паприку, мед. Затем заливаем кусочки курицы маринадом, хорошо перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час.
- Выкладываем промаринованные крылья и выливаем на них оставшийся маринад. Запекаем все в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут.
- Выкладываем их на тарелку и подаем с любимым гарниром.
Приятного аппетита!